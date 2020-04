Europas Leitbörsen starten fester: DAX stieg um 1,2 Prozent

Die europäischen Leitbörsen haben am Mittwoch den Handel mit klaren Zuwächsen aufgenommen. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den deutlichen Vortagesverluste. Kurz nach Handelseröffnung tendierte der Euro-Stoxx-50 mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 2.813 Punkten. Der DAX in Frankfurt steigerte sich um 1,2 Prozent auf 10.373 Zähler.

Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der Ölmarkt, an dem es weiter kräftig abwärts geht. Am Morgen stand vor allem der Preis für die Nordseesorte Brent unter Druck - dieser fiel zeitweise auf den tiefsten Stand seit 1999. "In seiner Funktion als Frühindikator sendet der Ölpreis weiterhin Horrorsignale bezüglich des Zustands der Weltwirtschaft", kommentierte ein Marktexperte.

Eine Branchenbetrachtung zeigte vor allem die Aktien von Technologie- und Telekomwerten stark. Auch Bankenwerte standen in der Gunst der Anleger.