Europa kämpft gegen Abhängigkeit von Wirtschaftsmacht China

Kaum eine Woche vergeht, in der nicht ein chinesisches Unternehmen in den europäischen Markt einsteigt oder ein europäisches Unternehmen übernimmt. So gab gestern der zweitgrößte chinesische Onlinehändler JD.com bekannt, in Europa zu expandieren und Produkte hier an Endkunden verkaufen zu wollen. Bis Ende des Jahres soll die Strategie zur Erschließung des Marktes stehen. Noch 2018 will der Alibaba-Konkurrent ein Büro in Deutschland eröffnen. Auch der Aufbau von Logistikzentren in Frankreich und Deutschland wurde angekündigt, für Übernahmen zeigt sich das Unternehmen offen.

Die wachsende Wirtschaftskraft Chinas und die steigende Präsenz chinesischer Unternehmen lösen immer öfter Angst vor einer Übermacht der Asiaten aus. Doch wie sehr muss sich Europa wirklich davor fürchten, von China nicht nur überflügelt zu werden, sondern wirtschaftlich in dessen Abhängigkeit zu kommen?