EU uneins: Digital-Steuer kommt nicht

Die Europäische Union verzichtet auf die Einführung einer EU-weiten Steuer auf Internet-Unternehmen wie Google und Facebook. Einige Länder haben weiterhin "fundamentale Einwände", hieß es am Mittwochabend in einem Dokument der rumänischen Ratspräsidentschaft. Das Treffen der EU-Finanzminister nächsten Dienstag in Brüssel ist die letzte Chance für eine Einigung auf die Steuer.

Keine Steuer für Facebook und Co.

Die EU-Kommission schlug vor einem Jahr vor, den Umsatz von Online-Firmen bei bestimmten Geschäften zu besteuern. Damit will die Brüsseler Behörde der Praxis von international agierenden Digitalkonzernen einen Riegel vorschieben, in Europa mit Geräten und Software-Diensten Milliarden Euro umzusetzen, die Gewinne hier aber kaum zu versteuern.