EU schreibt South Stream nicht ab

Für Russland stand hinter South Stream stets die Überlegung, die Stellung der Ukraine als Transitland für russisches Gas nach Europa mit einer Pipeline durch das Schwarze Meer und den Balkan zu schwächen. Mit dem angekündigten Ersatzprojekt, einer Leitung über die Türkei, will man der EU nun ein neues „mächtiges Transitland“ vorsetzen.

Doch ob das Projekt tatsächlich gestorben ist und wie gravierend das für Europa wäre, dazu gab es auch gestern nur vorsichtige Bewertungen: Die Absage sei „keine Katastrophe“, sagte der deutsche Vizekanzler Sigmar Gabriel. Er verwies darauf, dass South Stream ohnehin schon länger „in Schwierigkeiten“ gewesen sei: Aus Sicht der EU-Kommission widersprach es europäischem Recht, dass Gazprom sowohl die Leitungen betreiben wie auch das Gas liefern sollte; Bulgarien hatte daher die Arbeiten im Juni auf Eis gelegt.

Gabriel hat South Stream aber noch nicht abgeschrieben: „Für Europa insgesamt wäre es gut, wenn das Projekt nicht auf Dauer gestorben wäre.“ Er hoffe, dass „man wieder ins Gespräch kommt, wenn sich die Lage zwischen Europa und Russland irgendwann wieder normalisiert hat“.

Aus Sicht von Energie-Control-Chef Walter Boltz sollten die EU-Staaten die Absage Russlands als Chance sehen: „Eigentlich war das ja, was wir die ganze Zeit wollten.“ Russland hätte stets darauf geachtet, „die Lieferwege und die Endbestimmungen ihres Gases ganz genau zu kontrollieren“, obwohl dies den EU-Regeln widerspreche, so Boltz zur APA. Nach der South-Stream-Absage gebe es nun die Möglichkeit, „dass wir eine den europäischen Regeln entsprechende Gastransport-Möglichkeit nach Europa schaffen“. Er sei sicher, so Boltz, „es wird sich in Europa jemand finden, der diese Pipeline baut“.