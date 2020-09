EU-Kommission will Kryptowährungen regulieren, nicht verbieten

Trotz massiver Bedenken einiger Euro-Ländern will die EU-Kommission private Kryptowährungen wie Facebooks Libra nicht von vornherein verbieten. Seine Behörde wolle in der Frage "verhältnismäßig" vorgehen, sagte Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis am Samstag beim Treffen der EU-Finanzminister in Berlin.

"Kryptowährungen bieten viele Chancen. Und wir wollen Innovation durch Regulierung möglich machen und nicht verhindern." Die EU müsse offen für diese Innovation sein.

Deutschland hatte am Freitag zusammen mit Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden eine harte Regulierung und notfalls auch Verbote gefordert. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz bekräftigte am Samstag, die Minister seien "fest davon überzeugt, dass privatwirtschaftliche Kryptowährungen keinen Sinn machen" und "notfalls auch verboten werden" müssten.

Die Ausgabe von Währungen sei in der Eurozone Sache der Europäischen Zentralbank (EZB).