EU-Kommission erwägt Aussetzung von Methan-Strafen bei Energiekrisen

Die EU-Kommission erwägt einem Zeitungsbericht zufolge, Strafen für Methanemissionen während Energiekrisen auszusetzen. Damit reagiere die Brüsseler Behörde auf Druck der USA und der Öl- und Erdgasbranche, die Regeln für den Ausstoß des Treibhausgases abzuschwächen, schrieb die Financial Times am Mittwoch.

Die Kommission habe ursprünglich geplant, im kommenden Jahr neue Vorschriften zur Überwachung und Meldung von Methanlecks bei Importen fossiler Brennstoffe einzuführen.