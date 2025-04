Neue EU-Regelung: Jährliche Pflichtinspektion für ältere Autos

Die EU-Kommission will aus Sicherheitsgründen eine jährliche Pflichtinspektion für Autos einführen, die älter als zehn Jahre sind. Bevor der Vorschlag in Kraft treten kann, müssen auch das Europaparlament und die EU-Staaten zustimmen. EU-Kommission hofft auf weniger Verkehrstote.

Der Vorschlag sei eine Maßnahme, die die Zahl der Verkehrsunfälle und der Unfallopfer senken könne, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Jährliche Überprüfungen von Pkw und Kleintransportern würden zu einem Prozent weniger Verkehrstoten und Verletzten führen.

Ältere Fahrzeuge sind pannenanfälliger

Ältere Fahrzeuge seien pannenanfälliger, zudem hätten Studien gezeigt, dass sie häufiger in Unfälle verwickelt seien und einen höheren Anteil an Fahrzeugen mit hohem Schadstoffausstoß hätten, so die Brüsseler Behörde weiter.