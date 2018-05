Es wird mehr Plastik verbrannt

Abfallverbrennungsanlagen seien nicht die Hauptabnehmer. Ein viel größerer Anteil des unsortierten Kunststoffabfalls dürfte bei der Zementindustrie landen. Sie braucht hohe Temperaturen in ihren Produktionsprozessen und dafür ist die Plastik-Verbrennung gut geeignet. Von Österreich ist nach offiziellen Angaben aber nie viel Plastikmüll nach China geliefert worden. Von den geschätzten 500.000 bis 600.000 Tonnen an gemischtem Plastik, das im Jahr in Österreichs Müllkübeln landet, dürfte etwa ein Sechstel nach China exportiert worden sein. Der Großteil ist also schon bisher verbrannt worden.

Vom weltweit anfallenden gemischten Plastikmüll aber sollen 7,3 Millionen Tonnen im Jahr nach China geliefert worden sein. Enorm viel beigetragen zu diesen Exporten hat Deutschland, lassen Daten des EU-Statistikamts vermuten. Rund 1,5 Millionen Tonnen Plastikabfall soll unser Nachbarland demnach im Jahr 2016 nach China exportiert haben. Auch die USA haben ihren Müll in China entsorgt. Medienberichten zufolge sollen 1,4 Millionen Tonnen Altplastik pro Jahr aus den Vereinigten Staaten ins Reich der Mitte geliefert werden – und dort wird der Müll dann verbrannt oder einfach deponiert.