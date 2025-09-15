Es sind nicht nur die Zinsen: Worauf Sparkunden Wert legen

Trotz sinkender Sparzinsen buhlen Banken derzeit wieder um Sparkunden. Grund ist ein gestiegener Wettbewerb. Vor allem Internet- und Direktbanken wie Trade Republik oder Dadat buhlen derzeit mit hohen Aktionszinsen um Neukunden und bringen so die traditionellen Banken unter Zugzwang. Doch worauf legen Sparkunden bei der Auswahl ihrer Bank wert? Es sind nicht nur die Zinsen, zeigt eine Umfrage des Strategie-, Management-Beratungsunternehmens zeb mit rund 1.000 Teilnehmenden in Österreich. Zwar ist für 44 Prozent der Befragten die Zinshöhe und Zinsgarantie das wichtigste Argument bei der Geldanlage, wichtig sind aber auch die Sicherheit - 15 Prozent - sowie eine einfache, schnelle Eröffnung und die persönliche Beratung mit jeweils 14 Prozent.

„Im Kampf um die Einlagengelder ihrer Kunden können klassische Full-Service-Banken mit Kundennähe punkten. Die persönliche Erreichbarkeit und der gute Kontakt zum Kundenberater bzw. der Beraterin wiegt oft mehr als ein paar Zehntel Prozentpunkte bei den Zinsen“, interpretiert Julian Zikmund, Senior Manager bei zeb, die Ergebnisse. 9 Prozent der Befragten ist auch eine bereits bestehende Bankverbindung wichtig. Auch Digital Natives schätzen den persönlichen Kontakt Überraschender Weise ist in der Altersgruppe der „Digital Natives“, also der Altersgruppe zwischen 18 und 30 Jahren, bei Eröffnung eines Einlagekontos der persönliche Kontakt mit 21 Prozent das zweitwichtigste Kriterium. Das gleiche gilt für die Generation zwischen 51 und 60 Jahren (ebenfalls 21 Prozent) sowie die Best Agers (60+), bei denen 26 Prozent angeben, dass der persönliche Kontakt für sie wichtig ist. Zum Kontowechsel seien die jungen digitalaffinen Kunden zwar rascher bereit, doch würden sie aufgrund des noch geringen Vermögens oft keinen ausreichenden Vorteil darin sehen, meint Zikmund: "Hier ist der persönliche Kontakt ein echter USP.“