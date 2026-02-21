Ukrainerinnen haben im österreichischen Arbeitsmarkt den Anschluss gefunden. Das zeigt die Detailauswertung einer Studie des österreichischen Integrationsfonds. Lag die Erwerbsbeteiligung ukrainischer Frauen im Jahr 2022 noch bei rund zehn Prozent, ist sie heuer auf etwa 48 Prozent gestiegen. Bei Männern betrug sie zuletzt 51 Prozent. Die Arbeitslosenquote von Bürgern der Ukraine lag 2025 bei 19 Prozent und damit deutlich höher als bei Österreichern (sieben Prozent).

Eine überwiegende Mehrheit der befragten ukrainischen Vertriebenen gibt an, über mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeiten im Deutschen zu verfügen. 30 Prozent der Befragten schätzen ihre Deutschkenntnisse als "fortgeschritten" ein, 38 Prozent verfügen nach Eigen-Angaben über Grundkenntnisse.