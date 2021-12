Erster Goldautomat Österreichs ist in Betrieb

Kleine Goldbarren zu einem, zwei, fünf, zehn und 20 Gramm sowie einer ganzen Unze kann man jetzt auch aus dem Automaten besorgen. Die Schweizer Firma "Gold to go" betreibt in Graz in der Bankstelle der Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark den ersten Goldautomaten Österreichs.

Darüber hinaus kann man beim Automaten auch Wiener Philharmoniker-Münzen in Form einer zehntel, viertel und einer Unze erwerben. Gezahlt kann mit Bargeld werden. Barren und Münze werden in einer kleinen Schachtel ausgegeben. Um bis zu 2.000 Euro kann Edelmetall pro Vorgang erworben werden. Möglich ist das zu den Filialöffnungszeiten von 8 bis 20 Uhr, der Automat ist videoüberwacht.

Mehrfach am Tag angepasster Preis

Der Goldpreis wird laut Angaben der RLB Steiermark mehrfach am Tag dem aktuellen Handelspreis angepasst. Jeder Barren sei außerdem von Europäischen Scheideanstalten punziert, von der London Bullion Market Association zertifiziert und könne anhand der individuellen Barrennummer geprüft werden.