Erste Group: Gewinnrückgang um 5,1 Prozent im ersten Quartal

Bankchef Peter Bosek kündigt in dem Zwischenbericht zum Quartal an: „Für den Fall, dass wir bis Jahresende keine wertschaffenden Akquisitionsmöglichkeiten in unserer Heimatregion Zentral- und Osteuropa finden, die unser Wachstumspotenzial nachhaltig erhöhen und unsere Profitabilität langfristig verbessern, werden wir unsere Ausschüttungen ab 2026 signifikant erhöhen .“

Personalaufwendungen um 6,4 Prozent höher

Aufgrund von kollektivvertraglichen Gehaltserhöhungen seien die Personalaufwendungen auf 794 Mio. Euro gestiegen. Zudem stieg der Personalstand der Bankengruppe seit Ende 2024 um 0,3 Prozent auf 45.856.

Im ersten Quartal 2025 stieg der Zinsüberschuss um 1,1 Prozent auf 1,87 Mrd. Euro. Das Plus wurde dabei besonders vom Geschäft in Rumänien, Tschechien und der Slowakei angetrieben. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich um 9,5 Prozent auf 780 Mio. Euro. Zuwächse gab es dabei in allen Kernmärkten, insbesondere bei den Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie in der Vermögensverwaltung.