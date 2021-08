Erste Flugtaxis schon in vier Jahren am Markt

Viele Firmen auf der ganzen Welt befinden sich in einem Wettlauf um das erste Lufttaxi-Angebot. Lilium will 2025 einen regulären Betrieb in Brasilien starten. Das deutsche Unternehmen wurde 2015 als Start-Up von Absolventen der Technischen Universität München gegründet.

Lilium arbeitet im Bereich der Luftfahrt und ist Entwickler des sogenannten Lilium Jets. Dabei handelt es sich um ein elektronisch betriebenes Flugzeug, das emissionsfrei betrieben werden kann. Durch Deal mit Azul in Brasilien könnten die weltweit ersten Flugtaxis bereits in vier Jahren ihren regulären Betrieb aufnehmen.

Ausbau der Lilium-Flotte

Konkret geht es um den Ankauf von 220 Maschinen im Wert von ungefähr einer Milliarde US-Dollar (ca. 840. Millionen Euro) durch die brasilianische Billigfluglinie Azul. Die Fluggesellschaft soll die Flotte betreiben, während Lilium Material für die Wartung bereitstellen soll. Fixiert ist der Vertrag zwischen den beiden Unternehmen allerdings noch nicht, die Verhandlungen laufen noch.

Börsengang geplant

Lilium plant nicht nur, bis 2025 in mehreren Ländern in Betrieb zu gehen, sondern auch den Gang an die Börse in wenigen Wochen. Dafür wird der Verwaltungsrat erweitert. Zum aktuellen Vorsitzendem, dem Ex-Airbus-Chef Tom Enders, stoßen Gabrielle Toledano (Keystone Strategy) und Henri Courpron (Plane View Partners). Außerdem steht eine Fusion mit der Mantelgesellschaft Qell Acquisition bevor, um an die US-Technologiebörse Nasdag gehen zu können. Konkrete Details sollen den Investoren noch heute vorgesellt werden.