Ersparnis bei Stromkosten: Erneuerbaren-Abgabe wird 2026 gesenkt

Die Erneuerbaren-Abgabe, die Stromkunden für den Ausbau der erneuerbaren Energien bezahlen müssen, wird 2026 gesenkt. Das kündigte das Wirtschaftsministerium am Dienstag an. Derzeit machen diese Erneuerbaren-Förderkosten 4 Prozent der gesamten Stromkosten aus - die Entlastung macht laut Ministerium "über 14 Prozent" dieser 4 Prozent aus.

Die Erneuerbaren-Förderkosten setzen sich aus einer Pauschale und dem Förderbeitrag zusammen. Während die Pauschale bis 2027 unverändert bleibt, wird der Förderbeitrag im kommenden Jahr gesenkt - im Schnitt um 36 Prozent für energieintensive Betriebe und um rund 22 Prozent für Haushalte.