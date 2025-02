Eigentumswohnungen minimal billiger - doch das dürfte nicht so bleiben

Wohnimmobilien seien daher in Österreich immer noch um 26 Prozent teurer als vor Corona bzw. im vierten Quartal 2019.

Wohneigentum ist im vierten Quartal des Vorjahres neuerlich - wenn auch nur minimal und verlangsamt - billiger geworden. Verglichen zum Vorjahreszeitraum sanken die Preise um 1,1 Prozent, gegenüber dem dritten Vierteljahr 2024 um 0,2 Prozent, berichtete Raiffeisen Research am Dienstag.

Weniger Mietwohnungen inseriert

Die Zahl der inserierten Mietwohnungen ist in den letzten zweieinhalb Jahren zum Teil und vor allem in Wien deutlich gesunken. Und das bleibt nicht folgenlos für die Mietpreise. Zwar gibt es Regionen, in denen die Mieten bestenfalls mit der Inflation gestiegen sind.

In Wachstumsregionen sind die Angebotsmieten aber stärker gestiegen als die allgemeine Teuerung. In Wien beispielsweise haben die Angebotsmieten seit dem dritten Quartal 2022 um 13,2 Prozent zugelegt - die Inflation hingegen "nur" um zehn Prozent. Reale Mietkostensteigerungen gab es auch in Salzburg und Vorarlberg. Kaum gestiegen ist die Belastung hingegen im Burgenland und der Steiermark.