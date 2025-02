E-Mobilitätsförderung geht zu Ende

Die Förderung der Elektromobilität in Österreich geht zu Ende. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach am Samstag von einer Rekordnachfrage. Die Fortsetzung der Elektromobilitätsförderung liege nun in der Verantwortung der nächsten Bundesregierung. Diese müsse sicherstellen, dass ausreichend finanzielle Mittel für den weiteren Ausbau von Elektrofahrzeugen und der dazugehörigen Infrastruktur bereitgestellt werden.

Die E-Mobilitätsoffensive 2024 geht laut Ministerium mit rund 25.000 geförderten Ladepunkten und 18.000 geförderten Fahrzeugen zu Ende. Zum Vergleich: 2020 waren es noch knapp 9.000 geförderte Fahrzeuge und nur etwas mehr als 2.000 Ladepunkte. In nur vier Jahren habe sich die Zahl der Anträge verzehnfacht. Insgesamt wurden in den vergangenen fünf Jahren knapp 160.000 Förderanträge für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur gestellt. Bei Privatpersonen wurden rund 62.000 Elektrofahrzeuge und 51.000 Wallboxen oder Ladekabel gefördert.