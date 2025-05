E-Mobilitätsfirma Kostad aus Niederösterreich insolvent

Die Kostad Steuerungsbau GmbH hat am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Unternehmen stellt Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge her und bietet dazu auch Serviceleistungen an. Produziert wird in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Betroffen sind bis zu 150 Gläubiger und 46 Arbeitnehmer. Die Passiva betragen rund 18,5 Mio. Euro, berichteten Creditreform und KSV1870 am Freitag in Aussendungen. Der Betrieb soll fortgeführt werden.