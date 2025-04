Dadurch ist die Branche indirekt also doch betroffen - und es ist offen, ob die US-Regierung nicht doch noch direkte Zölle auf Halbleiter-Importe verhängen wird. Der europäische Technologie-Index gab am Donnerstag jedenfalls um fast 3 Prozent nach und notierte auf dem niedrigsten Stand seit Ende November.

Branchenexperten erwarten, dass die Zölle etablierte Lieferketten für Hersteller von Chips, Smartphones, PCs oder Servern stören. An der Wall Street rutschten die Anteilsscheine von Apple, Nvidia & Co teilweise deshalb um mehr als 6 Prozent ab. Viele der US-Technologiekonzerne lassen etwa ihre Chips beim taiwanischen Konzern TSMC fertigen. Den südkoreanischen Elektronik-Konzernen Samsung und LG Electronics bereiten eher die Zölle auf vietnamesische Waren Sorgen. Sie betreiben mehrere Werke in dem südostasiatischen Land. In den USA könnten die steigenden Preise unter anderem den Bau neuer Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) bremsen.

Investitionen sollen Verhandlungsposition verbessern

In Erwartung der neuen Trump-Zölle haben einige Firmen in den vergangenen Monaten massive Investitionen in den USA angekündigt. Allein TSMC will hierfür bis zu 165 Mrd. Dollar (153 Mrd. Euro) ausgeben. Bei Apple summieren sich die Gelder auf 500 Mrd. Dollar. Dies sollte dem iPhone-Anbieter dabei helfen, von der US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies. Sollte er aber anders als während Trumps erster Amtszeit nicht von zusätzlichen Abgaben ausgenommen werden, müsse mit Gewinneinbußen von 14 Prozent gerechnet werden. Apple verkauft jährlich etwa 76 Mio. iPhones in den USA. Etwa 85 Prozent davon werden in China zusammengebaut. Der Rest kommt meist aus Indien.

Die Reaktionen aus der Politik auf Trumps Vorgehen sind ebenfalls unterschiedlich: Während der amtierende südkoreanische Präsident Han Duck-soo die Belastungen für die heimische Wirtschaft durch Verhandlungen abmildern will, kündigte die Europäische Union (EU) Gegenmaßnahmen an. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schloss dabei auch ein Vorgehen gegen die US-Technologiekonzerne nicht aus.