Disney investiert eine Milliarde US-Dollar in OpenAI

Der Unterhaltungskonzern Walt Disney steigt mit 1 Mrd. Dollar (859,6 Mio. Euro) bei dem auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Softwarehaus OpenAI ein.

Zudem sei eine Kooperation vereinbart worden, um Disneys Charaktere für das KI-Videowerkzeug Sora von OpenAI nutzbar zu machen, teilten die beiden US-Unternehmen am Donnerstag mit. Im Rahmen der auf drei Jahre angelegten Lizenzvereinbarung kann Sora kurze, von Nutzern angeregte Videos für soziale Medien erstellen.