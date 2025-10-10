Der Umsatz stieg 2024 im Vergleich zum Jahr davor um 23 Prozent auf 428,5 Mio. Euro. Der Gewinn erhöhte sich minimal von 8,5 auf 8,6 Mio. Euro, geht aus dem kürzlich im Firmenbuch hinterlegten Jahresabschluss hervor.

Action eröffnet seit 2015 in Österreich einen Standort nach dem anderen. Zu Jahresbeginn verfügte der Diskonter hierzulande über rund 120 Filialen und beschäftigte rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Die Action-Firmengruppe meldete für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 18 Prozent auf 7,3 Mrd. Euro. Der Diskonter betrieb zur Jahresmitte über 3.000 Filialen in 13 europäischen Ländern.

Sogenannte Non-Food-Diskonter wie Action, Tedi, Thomas Philipps und Woolworth haben sich auf den Handel mit Produkten spezialisiert, die man nicht verzehren kann. Sie führen Haushalts- und Schreibwaren, Heimtextilien, Mode und Deko, Spielzeug und Multimedia, Freizeit- und Sportartikel. Ein Drittel des Sortiments ist bei Action fix.