Dior gehackt: Kundendaten gestohlen

Die französische Zeitung Le Monde berichtete, Dior-Kunden in Asien hätten am 13. Mai eine Nachricht erhalten, in der sie vor dem Datendiebstahl gewarnt wurden und in der es hieß, dass der Hackerangriff am 26. Jänner stattgefunden habe.

Der Diebstahl betreffe die Namen, Adressen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern der betroffenen Kunden.