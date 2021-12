Digitale Barrierefreiheit bedeutet unter anderem eine übersichtliche Aufbereitung der Seite, intuitive Bedienbarkeit, gute Lesbarkeit durch die Möglichkeit zur Textvergrößerung sowie Farbkontraste. „Nur rote und grüne Buttons zu verwenden ist kontraproduktiv, denn viele Menschen sind Rot-Grün-farbenblind“, nennt Rosenberger ein Beispiel. Die Seiten sollten grundsätzlich mittels Screenreader (Vorlesesystem) per Tastatur bedienbar sein.

Viele Firmen gehen deshalb nicht auf die Bedürfnisse von Sehschwachen ein, weil sie „die Größe der Zielgruppe schlicht unterschätzen“, so der Experte. Ein großer Irrtum, denn in einer alternden Gesellschaft wächst die Gruppe sogar stärker als jene der Jungen. Da wird auf viel Umsatz verzichtet. Gerade in der Pandemie zeigte sich, dass immer mehr ältere Personen online Fahrkarten, Lebensmittel oder das Mittagessen bestellen oder Bankgeschäfte erledigen. „Lieferdienste wie Mjam haben das noch nicht erkannt und auch bei den Online-Shops und Banking-Apps tut sich leider sehr wenig in Richtung Barrierefreiheit“, weiß Rosenberger.