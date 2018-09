Dieselskandal: Alte Stinker werden nachgerüstet oder abgewrackt

Die Landtagswahl in Hessen Ende Oktober und drohende Diesel-Fahrverbote ab 2019 in deutschen Großstädten wie in der hessischen Banken-Metropole Frankfurt haben die deutsche Bundesregierung nun unter Zugzwang gebracht. Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) hat am Freitagnachmittag einen Diesel-Gipfel anberaumt, um mit ihren Ministern eine einheitliche Linie festzulegen.

„Die haben jetzt kalte Füße bekommen und suchen verzweifelt nach Lösungen“, sagt Auto-Professor Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen zum KURIER. „Das hätte man schon vor drei Jahren nach Platzen des Dieselskandals klären können, aber die deutschen Verkehrsminister haben bisher eine Lösung blockiert.“ Nun soll zumindest in zehn Großstädten mit hoher Luftverschmutzung und in deren Umland (70 Kilometer) Besitzern von betroffenen Dieselfahrzeugen eine Hardware-Nachrüstung (Harnstoff-Katalysator) oder ein günstiger Fahrzeugtausch angeboten werden. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat als Erster darüber berichtet. Verhandelt wird nur mit den Autobauern VW, BMW und Mercedes.

„Die Autobauer wollen die Hauptmodelle dafür aussuchen und die Fahrzeughalter sollen einen Gutschein erhalten, mit die sie zu dem Umrüstern gehen können“, sagt Dudenhöffer. Vom einer Gutschrift in Höhe von bis zu 3000 Euro ist derzeit die Rede, was laut Experten für die Nachrüstung reichen würde.

Die Autobauer wollen aber nur für 80 Prozent der Kosten aufkommen. Am Montag soll bereits eine Lösung für Deutschland stehen.