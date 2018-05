Die Packerlschupfer von DPD: Besuch im größten Paketzentrum Europas

Auch im österreichischen Paketzentrum von DPD in Linz-Hörsching, wo die Pakete aus Hinckley ankommen und erneut sortiert werden, steht 2019 die nächste Erweiterung an. „Das ist dann aus Platzgründen der letzte mögliche Schritt an dem Standort“, sagt Rainer Schwarz, Geschäftsführer von DPD Österreich. Zwar werde in Linz nur rund ein Achtel der Paketmenge Hinckleys abgewickelt, dennoch sei es der größte Paketumschlagplatz Österreichs.

Die Zahl der transportierten Pakete stieg im Vorjahr um 6,2 Prozent auf 46,5 Millionen, wobei – sofern es die Logistik zulässt – die Pakete nicht über eines der drei Hubs im Land, sondern direkt an den Zielort geliefert werden. „Je weniger Hubs, desto geringer sind die Kosten“, so Schwarz. Ohnehin kämpfe die Branche seit Jahren mit einem hohen Preisdruck. Billiger sei es auch, Pakete an eine der 1200 Stationen (32.000 in ganz Europa) zu bringen als direkt an den Empfänger. „80 Prozent der Österreicher wollen aber ihre Pakete nach Hause geliefert bekommen“, erzählt Schwarz. In anderen Ländern wie etwa Frankreich sei dieses Verhältnis umgekehrt.

Ob Drohnen eines Tages die Zustellung verändern werden? „Ich liebe das Thema“, sagt Schwarz, „weil es die Branche ins Rampenlicht gebracht hat.“ Realistisch betrachtet werde es aber ein Nischenthema bleiben, zu „hunderttausenden Drohnen“ am Himmel werde es nicht zuletzt aus rechtlichen Gründen nie kommen.

Hinweis: Der KURIER war auf Einladung von DPD in Hinckley.

DPD - zweitgrößter Paketdienstleister Europas

DPD Austria (Direct Parcel Distribution) ist Teil der dpdgroup, dem zweitgrößten Paketdienstleister Europas. 1988 als erster privater Paketdienst gegründet, stützt sich DPD Austria auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter (die Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger). Weiterer Anteilseigner ist mit 25,5 Prozent die französische Post-Tochter GeoPost.

In Österreich beschäftigt DPD 1700 Mitarbeiter und verfügt über 1000 Fahrzeuge. Weltweit beförderte DPD 2017 rund 1,2 Mrd. Pakete und erzielte 6,8 Mrd. Euro Umsatz (in Österreich 184 Mio. Euro).