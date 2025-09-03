Die Österreicher fliegen im Winter unverdrossen in den Urlaub

Der Tourismuskonzern TUI sorgt inmitten der Krisen und der geopolitischen Unsicherheiten für einen Lichtblick. „Wir sind gut in den Winter gestartet und haben eine gute Buchungsentwicklung. Urlaub und Reisen bleibt für die Österreicher wichtig“, betont Gottfried Math, Chef von TUI Österreich. Er kann von einer „starken Frühbucher-Aktion“ für den Winter 2025/26 berichten, jetzt beginnt bereits die Hauptbuchungszeit. Gute Nachricht für die Konsumenten:

Trotz der Inflation seien die Urlaubspreise konstant, „plus-minus ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr“. Der börsenotierte deutsche Konzern hat seine Ergebnisprognose (Ebit) für das Geschäftsjahr 2024/25 auf ein Plus von neun bis elf Prozent und das Umsatzwachstum auf fünf bis zehn Prozent nach oben korrigiert. Die größten Wachstumsbringer konzernintern sind Kreuzfahrten und das internationale Hotelgeschäft.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © TuI Gottfried Math, Chef von TUI Österreich