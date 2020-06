Die Milliarden-Deals kommen vor der Moral

Nach Paris stellt sich Berlin um Geschäfte mit China an: Der Tross von Präsident Xi Jinping – 200 Beamte und Firmenvertreter reisen mit – kommt am Freitag in Deutschland an. Ganz hat Frankfurt am Main die Hoffnung nicht begraben, nach London ebenfalls eine Europa-Drehscheibe für Chinas Währung zu werden. Yuan (Renminbi) dürfen bisher nur in Asien in West-Währungen getauscht werden.

Auch deutsche Konzerne hoffen auf einträgliche Abschlüsse. In Paris hatte Xi rund 50 Wirtschaftsdeals mit einem Gesamtvolumen von 18 Milliarden Euro vereinbart. Unter anderem unterschrieb China einen Rahmenvertrag für den Kauf von 27 Airbus-A330-Langstreckenjets und 43 Airbus-A320-Mittelstreckenmaschinen. Laut Listenpreis (ohne Abschläge) hätte der Auftrag einen Wert von mehr als 7 Milliarden Euro.

Der Einstieg des chinesischen Autoherstellers Dongfeng beim angeschlagenen französischen Konzern PSA Peugeot Citroën wurden von Xi und Frankreichs Präsident François Hollande feierlich besiegelt. PSA nimmt eine Kapitalerhöhung über drei Milliarden Euro vor. Die Chinesen sichern sich mit 800 Millionen Euro 14 Prozent, der französische Staat stemmt ebenso viel, damit die Chinesen nicht die Kontrolle über das Traditionsunternehmen erlangen.