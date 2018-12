Die Autohersteller stecken in der CO2-Zwickmühle

Somit müssten die Hersteller schwächer motorisierte Kleinwagen forcieren, obwohl sich riesige SUV am besten verkaufen und höchste Gewinne abwerfen. Bei E-Autos werden obendrein weniger Komponenten benötigt, was schlechte Aussichten für die österreichischen Zulieferfirmen bedeutet. Den größten Anteil an der Wertschöpfung hat die Batteriezelle – und die kommt bisher fast immer aus Asien.

Kanzlerin Angela Merkel hatte deshalb gewarnt, die Autoindustrie könnte aus Europa „vertrieben“ werden. Die deutsche Autobranche hat aber nicht mehr dasselbe Gewicht wie einst – ihre Glaubwürdigkeit hat unter dem Abgasskandal gelitten.