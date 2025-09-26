Teurer Paket-Versand: DHL Express erhöht Preise in Österreich

DHL Express hat am Freitag eine Preiserhöhung in Österreich angekündigt. Mit 1. Jänner 2026 kostet der Paketversand über die Tochter der Deutschen Post um 4,9 Prozent mehr. Die Anpassungen erfolgen jährlich und berücksichtigen Faktoren wie Inflation, Währungsbewegungen und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit regulatorischen und sicherheitsrelevanten Maßnahmen, so das Unternehmen.