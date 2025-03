Österreichs Schulden werden mehr - dank deutschem Ausgaben-Paket

Zinsabstand zu Deutschland hat sich verringert

Die österreichischen Anleihezinsen seien von 2,80 Prozent am 3. März auf den Höchststand von 3,25 Prozent am 6. März gestiegen, berichtete der Geschäftsführer der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur am Montag im Gespräch mit der APA. "Mittlerweile sind wir wieder zehn Basispunkte niedriger auf 3,15 Prozent." Eine Bewegung in dieser Größenordnung in so kurzer Zeit habe es mindestens seit 1990 nicht gegeben, so Stix.

Auch wenn die in Deutschland angekündigten Infrastruktur- und Aufrüstungspakete noch nicht vom deutschen Parlament beschlossen worden seien, hätten die Märkte bereits auf die erwartete höhere Nachfrage reagiert, erklärte der OeBFA-Chef. Mit den Zinsen für deutsche Anleihen seien auch jene aller anderen Staaten im Euroraum mitgestiegen. Positiv aus österreichischer Sicht sei dabei, dass sich der Spread (Zinsabstand) zu Deutschland von knapp über 40 Basispunkten Ende Februar auf nun 35 Basispunkte verringert habe. "Das ist der niedrigste Spread zu Deutschland seit über drei Jahren."