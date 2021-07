Deutschland droht ein Bahn-Streik im August

Die Bahn kritisierte das Nein der GDL. "Wer jetzt nicht an den Verhandlungstisch kommt, will keine Lösung und hat null Interesse, vernünftige Kompromisse zu finden", erklärte eine DB-Sprecherin. Der Konzern bekräftigte, dass er jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehe.

GDL-Chef Weselsky lehnte diese ab und erklärte, man werde sich nicht die Mühe machen, dem Arbeitgeber zu antworten. In Kürze werde dagegen die Urabstimmung der GDL-Mitglieder eingeleitet. Deren Ergebnis werde am 9. August festgestellt. "In der Erwartung eines klaren Votums der GDL-Mitglieder wird das Antwort genug an den Arbeitgeber sein", sagte Weselsky.