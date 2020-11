Deutsche Regierung will erhöhte E-Auto-Prämie bis 2025 verlängern

Der Kauf von Elektro-Autos für eine klimafreundliche Verkehrswende soll in Deutschland länger und damit stärker gefördert werden als bisher geplant. Die zuletzt von der Regierung verdoppelte Kaufprämie für Elektro-Autos solle über 2021 hinaus bis 2025 greifen, sagten Regierungs- und Branchenvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings werde sie ab 2022 in zwei Stufen gekürzt.

Bei sogenannten Plug-in-Hybriden, die auch mit Benzin oder Diesel fahren, soll die Kürzung ab 2022 stärker ausfallen oder sogar ganz wegfallen. Auf diese Eckpunkte hat sich die Regierung den Kreisen zufolge im Vorfeld des Autogipfels mit der Branche und verschiedenen Fachministern unter Leitung von Kanzlerin Angela Merkel verständigt. Der Video-Autogipfel ist für Dienstag 19 Uhr angesetzt.

Zusammen mit der Prämie der Hersteller werden E-Autos bis 40.000 Euro Kaufpreis derzeit mit 9.000 Euro gefördert. Dies hat zu einem massiven Anstieg der Nachfrage geführt, die teilweise von den Produzenten nicht mehr bedient werden kann. Durch die Verlängerung über 2021 hinaus könnte sich der Käufer-Ansturm entzerren und bis 2025 verstetigen, so das Kalkül hinter der Verlängerung.