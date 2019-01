Die deutsche Fluggesellschaft Germania steckt in der Krise und benötigt dringend Geld: Die Airline prüfe "aktuell mehrere Optionen einer Finanzierung, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu sichern", hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung des Unternehmens.

Die europäische Luftfahrtbranche habe sich in der jüngsten Vergangenheit "stark verändert", erklärte Germania zur Begründung. Besonders das vergangene Jahr sei "mit großen Herausforderungen" verbunden gewesen.