Deutsche Export-Übermacht wird erdrückend

Deutschland hat 2014 mit einem neuen Rekordwert den größten Exportüberschuss weltweit erzielt. Nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts weist die Leistungsbilanz ein Plus von 285 Milliarden Dollar (252,1 Milliarden Euro) auf. Auf Platz zwei kommt die weltgrößte Handelsnation China (150 Milliarden Dollar), gefolgt vom Ölexporteur Saudi-Arabien (100 Milliarden).

Kritikern der starken deutschen Exportausrichtung dürfte diese Entwicklung nicht gefallen - und das Ifo-Institut sagt sogar steigende Werte vorher. Hinter den Zahlen steckt die sehr starke Nachfrage nach Waren 'Made in Germany'. "Eine Ursache für den Überschuss in der Leistungsbilanz ist die gute Konjunkturlage in wichtigen Abnehmerländern wie den USA und Großbritannien", sagt Ifo-Experte Steffen Henzel. "Zudem musste Deutschland wegen des Preisverfalls gegen Jahresende deutlich weniger für Öl-Importe bezahlen." Dadurch wuchs die Differenz zwischen Aus- und Einfuhren.

In die Leistungsbilanz fließen neben dem Warenaustausch auch alle anderen Transfers mit dem Ausland ein - von Dienstleistungen bis zur Entwicklungshilfe. Der Überschuss in dieser Statistik stieg 2014 auf knapp 220 Milliarden Euro. "Das entspricht 7,5 Prozent der Wirtschaftsleistung", so Henzel.

Die EU-Kommission stuft Werte von dauerhaft mehr als sechs Prozent im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt als stabilitätsgefährdend ein. Da Deutschland seit Jahren über dieser Grenze liegt, wurde die deutsche Bundesregierung im März 2014 von Brüssel gerügt. Gleichzeitig wurde ihr empfohlen, mehr zu investieren und so die Nachfrage im Inland zu stärken. Auch das US-Finanzministerium prangerte die Überschüsse wiederholt als Risiko für die weltweite Finanzstabilität an, da Länder mit hohen Überschüssen solchen gegenüber stehen, die ihre Importe über Schulden finanzieren müssen.