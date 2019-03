Deutsche „Bremssignale“ auch in Österreich spürbar

Eine Krise oder gar Rezession sei zwar nicht in Sicht. Die deutsche Konjunktur kühle sich aber ab, stellt das Institut für Weltwirtschaft ( IfW) in Kiel fest. Diese Bremssignale wirken sich wegen der engen Verflechtungen auch auf Österreich aus.

Als „Daumenregel“ gilt: Ein Rückgang von einem Prozentpunkt in Deutschland kostet einen Viertel-Prozentpunkt in Österreich, sagte der frisch gebackene IfW-Chef Gabriel Felbermayr bei einem Pressegespräch der Deutschen Handelskammer (DHK) in Wien.