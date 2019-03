Deutsche Bank zahlt 1,9 Milliarden Euro an Boni aus

Die Deutsche Bank zahlt an ihre rund 90.000 Mitarbeiter für das zurückliegende Geschäftsjahr insgesamt 1,9 Mrd. Euro an Boni aus. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Geschäftsbericht des größten deutschen Geldhauses hervor. Für 2017 hatte die Belegschaft, die damals allerdings noch um einiges größer war, 2,3 Mrd. Euro bekommen.

2018 hat der Konzern einen Gewinn von 341 Mio. Euro eingefahren, im Jahr zuvor war ein Verlust von 735 Mio. Euro zu Buche gestanden.