Deutsche Autobauer halten Dieselskandal auf Abstand

„Die positive Entwicklung in China führt zwar zu einer gestiegenen Abhängigkeit von diesem Markt“, sagt Gerhard Schwartz, Partner bei EY Österreich. Unterm Strich sei die gute Marktposition der Deutschen in China aber enorm wichtig: „China hat sich zum Leitmarkt der Autoindustrie entwickelt. Es ist nicht nur der mit Abstand größte Einzelmarkt, hier wird zudem mit Hochdruck an der Mobilität der Zukunft gearbeitet.“

Bei dem Thema sei es wichtig, ganz vorne dabei zu sein. „Neue Technologien und Geschäftsmodelle werden sich in den 2020er-Jahren rasant entwickeln. Die Karten in der Autoindustrie werden dann neu gemischt – und wer heute nicht in die Technologien von morgen investiert, dem droht mittelfristig das Aus“, so Schwartz. Die Milliardeninvestitionen würden zwar zu sinkender Profitabilität führen. „Das ist aber gut investiertes Geld.“