Das Geheimnis der Investoren: So investieren die Großen

KURIER: Warum braucht ein Unternehmer einen Berater beim Verkauf seines Betriebs?

Michael Rohrmair: Unternehmer kennen sich zwar gut in ihrer Branche aus, wissen aber meist nicht, was bei einem Verkauf zu tun ist. Sie sind in dieser Situation Laien. Einen Betrieb zu verkaufen, ist nicht das Gleiche wie ein Auto zu verkaufen. Eine Fülle von Informationen müssen bereitgestellt werden. In den meisten Fällen gehen die Unternehmer zu ihrem Steuerberater, der aber auch keine Erfahrung hat.

Wie gehen Sie vor?

Wir werden entweder vom Verkäufer kontaktiert oder erfahren, dass jemand einen Käufer sucht. Dritte Möglichkeit ist, dass wir aktiv für Investoren nach Kaufobjekten in einem bestimmten Bereich Ausschau halten, sprich Datenbanken und das Internet screenen. Die kontaktieren wir dann. Besteht Interesse, bringen wir die beiden Seiten zusammen.

Wie kommt dann der Deal zustande?

Zunächst erstellen wir ein anonymisiertes Unternehmensprofil. Geheimhaltung und Diskretion ist für beide Seiten wichtig. Stößt dieses auf Gegenliebe, machen wir eine rechtliche und steuerliche Überprüfung und bewerten das Unternehmen. Infolge kommt es später zu persönlichen Treffen der beiden Parteien.

Der Preis ist dann wohl das Wichtigste...

Kommt drauf an. Für einige schon, für andere nicht. Sie wollen das Beste für das Unternehmen, das sie gegründet und aufgebaut haben, da verzichten manche schon auf ein paar hunderttausende Euro. Es geht auch um ihren Ruf, den sie verlieren könnten, wenn der Käufer viele Mitarbeiter abbauen könnte.

Wie oft scheitern Verhandlungen?

In rund 20 Prozent der Fälle, auch, weil die Verkäufer sture Hunde sein können. Wir sind in dem Prozess nicht nur Berater, sondern auch Moderatoren und Psychotherapeuten.

Was sind die Hauptgründe für einen Verkauf?

Abseits der Fälle, wo das aus finanzieller Not heraus geschieht, wollen Unternehmen expandieren, haben aber kein Kapital und suchen Finanz- oder strategische Investoren. Einige wollen im Alter von 40 oder 50 in einer anderen Branche neu starten. Und bei der dritten Gruppe mangelt es an einem Nachfolger. Jüngere sind oft an der Branche nicht interessiert oder wollen nicht wie der Vater sieben Tage in der Woche arbeiten. (klee)

Zur Person: Michael Rohrmair (40) gründete vor knapp zwei Jahren Beacon (zu deutsch Leuchtfeuer) Invest. Mit acht Mitarbeitern fungiert er im deutschsprachigen Raum als Bindeglied zwischen Investoren und KMU.