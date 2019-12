Daimler und BMW fahren Carsharing-Dienst Share Now zurück

Daimler und BMW geben ihren mit großen Ambitionen gestarteten Carsharing-Dienst Share Now in Nordamerika und einigen europäischen Städten auf. Wien ist davon nicht betroffen, wie das Unternehmen gegenüber dem KURIER versicherte.

Das im Februar aus den Marken Car2Go und Drive Now entstandene Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Autoriesen gab den Schritt am Mittwoch auf seiner Website bekannt. Die Entscheidung gilt demnach ab Ende Februar 2020.

Mangelnde Infrastruktur

Grund für den Rückzug aus Nordamerika seien "extrem schwierige Realitäten". So entwickle sich der von starkem Wettbewerb geprägte Markt für Mobilitätsdienste rapide, zudem stiegen die Betriebskosten und es mangele an Infrastruktur zur Unterstützung neuer Technologien. Auch in London, Brüssel und Florenz gibt Share Now auf.