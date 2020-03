Coronavirus: Notbetrieb und Zwangspausen

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben die österreichische Industrie erreicht. „Aufgrund der in Österreich als Reaktion auf das Coronavirus festgelegten Sicherheitsmaßnahmen bleibt die Anton Paar GmbH bis

auf Weiteres ab Montag, 16. März 2020 geschlossen“, teilt der Messtechnik-Konzern (3.000 Mitarbeiter) auf seiner Homepage mit. „Wir entschuldigen uns für die daraus resultierenden Lieferverzögerungen. Das Leben und die Gesundheit aller ist derzeit unser größtes Anliegen.“ Auch der Autozulieferer Magna Steyr lässt für zwei Wochen den Rollbalken in Graz herunter. Bis 30. März ist der Betrieb eingestellt. „Das Werk ist durch den Mangel an verfügbaren Teilen für die Fahrzeugproduktion betroffen“, teilt der Konzern mit.

Die Corona-Krise trifft die Autoindustrie besonders hart. Der VW-Konzern stoppt seine Produktion für zwei bis drei Wochen. Am Freitag soll die vorerst letzte Schicht anlaufen, auch Audi fährt seine Werke in Ingolstadt, Neckarsulm und Györ, Ungarn, herunter. Alleine

in Györ beschäftigt Audi 13.000 Mitarbeiter. Auch VW stoppt die Produktion in den zwei Werken in der Slowakei, dort werden 14.800 Mitarbeiter beschäftigt.