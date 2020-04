Coronavirus bremst auch Porsche aus

Die Auswirkungen der Coronakrise bremsen auch Porsche und belasten spürbar den Gewinn des deutschen Sportwagenbauers. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft der Porsche AG ging im ersten Quartal um mehr als ein Drittel auf 572 Mio. Euro zurück, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen der Konzernmutter VW hervorgeht.

Schrittweise hochfahren

Auch der Absatz fiel, beim Umsatz hingegen verbuchte Porsche noch ein Plus im Vergleich zum Vorjahr. Die Produktion soll nach sechs Wochen Stillstand vom kommenden Montag an wieder langsam hochfahren. Schrittweise sollen die Beschäftigten ihre Arbeit am Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen sowie im Werk in Leipzig wieder aufnehmen und die Produktion gestuft wieder in Gang bringen, wie Porsche mitteilte.