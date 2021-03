Corona: Mehr als ein Drittel kauft nun häufiger online ein

Die Coronakrise hat dem Onlinehandel einen Boom gebracht. Mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Österreicher kauft seit Beginn der Pandemie häufiger online ein als zuvor, geht aus einer Befragung von Kantar Sifo im Auftrag des Zahlungsdienstleisters Nets hervor. Auch in Deutschland und der Schweiz shoppen 30 bis 40 Prozent der Menschen nun öfter im Internet.

Bekleidung auf Platz eins

Allerdings will gut die Hälfte der Befragten in allen drei Ländern nach der Pandemie zu ihrem vorherigen Einkaufsverhalten zurückkehren. Ein Viertel glaubt, an den neuen Gewohnheiten festzuhalten, auch wenn die Viruskrise wieder vorbei ist.

Bekleidung wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz am häufigsten im Internet gekauft, gefolgt von Lebensmitteln und Alkohol. "Ob das nur der Sorge vor einer Ansteckung im Supermarkt geschuldet war, oder ob die Menschen auch langfristig entsprechend häufig Lebensmittel im Netz einkaufen werden, bleibt abzuwarten", so die Studienautoren.