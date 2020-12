Corona-Krise: Jedes zweite Unternehmen spart bei Investitionen

Gut jedes zweite Unternehmen in Österreich will wegen der Corona-Pandemie heuer weniger investieren als ursprünglich geplant. In einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) sagten 54 Prozent der österreichischen Firmen, dass sie ihre Investitionen zurückfahren - europaweit waren es 45 Prozent. Was das Wirtschaftsklima und ihre eigenen Geschäftsaussichten betrifft, sind die Unternehmen deutlich pessimistischer geworden.

Großunternehmen (67 Prozent) sind noch mehr als kleine und mittlere Betriebe (47 Prozent) geneigt, ihre Investitionspläne zusammenzustreichen.

Aus der Umfrage geht auch hervor, dass 55 Prozent der österreichischen Unternehmen die stärkere Nutzung digitaler Technologien als die wichtigste Langfristfolge von Covid-19 betrachten. Damit liegen sie leicht über dem EU-Durchschnitt von 50 Prozent.

39 Prozent der österreichischen Unternehmen haben nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr neue Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen entwickelt oder eingeführt. Das entspricht ungefähr dem europäischen Durchschnitt von 41 Prozent. Fast 20 Prozent geben an, Innovationen entwickelt oder eingeführt zu haben, die für das Land oder den Weltmarkt neu waren. Bei den künftigen Investitionen legen pandemiebetroffene Unternehmen in Österreich die Priorität jedoch in geringerem Maße auf neue Produkte und Dienstleistungen als der EU-Durchschnitt (22 Prozent gegenüber 30 Prozent) und als nicht betroffene Unternehmen (29 Prozent).