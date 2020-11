Corona-Krise: Gaming-Konzerne vom Glück verlassen

Das Unternehmen, das mit der Ibiza-Affäre in die Schlagzeilen und in die Mühlen der Justiz geriet, verliere seit Monaten Geld. Jetzt gehe es darum, den Standort Österreich abzusichern, argumentieren die Vorstände. Im Headquarter arbeiten 1.200 Mitarbeiter in Verwaltung und Vertrieb sowie in einer Geräte-Produktion. Theoretisch könnte die Fertigung nach Tschechien verlagert werden, das sei aber vom Eigentümer nicht gewünscht. Gumpoldskirchen ist einer von mehreren Produktionsstandorten.

Die Belegschaft der inländischen Automatencasinos und der Sportwetten-Tochter Admiral ist in Kurzarbeit. Diese Filialen sind ebenso wie die 12 Standorte der teilstaatlichen Casinos Austria seit Dienstag wegen des neuerlichen Lockdowns wieder geschlossen. Insgesamt beschäftigt Novomatic in Österreich 3.100 Mitarbeiter.

Die Casinos, ebenfalls ein Novomatic-Kunde, ziehen ein striktes Sparprogramm (ReFIT) durch und wollen rund 600 Mitarbeiter abbauen.