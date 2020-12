Corona krempelte Hervis-Sortiment um

2020 war für die Sportartikelhandelskette Hervis in zweifachem Sinne bewegt. Denn in das Jahr der Corona-Pandemie fiel auch der 50. Geburtstag des Unternehmens. „Das waren 50 Jahre mit konstantem Wachstum, mit Innovation. Wir waren immer in Bewegung“, sagt Hervis-Geschäftsführer Werner Weber.

Trampoline und Stehpaddelbretter

2020 war man bei Hervis aber vor allem deshalb in Bewegung, weil es ganz anders kam, als man sich es zu Jahresbeginn vorgestellt hatte. Nicht nur, dass die Filialen einige Wochen zusperren mussten, auch die Kundennachfrage hat sich über Nacht völlig geändert. Und da musste Weber kurzfristig reagieren: „Niemand dachte davor, dass sich der Trampolinabsatz verneunfachen würde.“