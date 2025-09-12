Noch heuer: EU zieht Überprüfung der CO2-Grenzen für Autos vor

Die EU-Kommission zieht laut Insidern die eigentlich für das kommende Jahr geplante Überprüfung der CO2-Grenzwerte für Autos ab 2035 um ein Jahr vor. Das solle nun Ende 2025 erfolgen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag aus EU-Kreisen.

Zudem werde eine neue regulatorische Kategorie für kleine Elektroautos geschaffen, die in Europa gebaut würden.