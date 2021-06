Chinesen im Online-Kaufrausch

Zwei Milliarden Dollar (1,6 Milliarden Euro) Umsatz in nur einer Stunde. Beim chinesischen Online-Händler Alibaba knallten am 11.11. die Sektkorken. Der Tag, der 2009 von chinesischen Händlern als Gegenstück zum Valentinstag zum Tag des Online-Einkaufens ausgerufen wurde, ließ die Chinesen in einen wahren Kaufrausch verfallen. Das sei schon mehr als ein Drittel der Summe, die Alibaba im vergangenen Jahr insgesamt an diesem Tag umgesetzt hatte. Die staatliche chinesische Post rechnet mit dem Versand von 500 Millionen Paketen, das wäre ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Alibaba-Gründer jack Ma will an diesem Tag künftig weltweit zu einer Rabattschlacht aufrufen. Im Vorjahr hatte Alibaba am 11.11. insgesamt 4,7 Milliarden Euro umgesetzt. Der Smartphone-Hersteller Xiaomi meldet, dass er bis Mittag 720.000 Geräte verkauft hat. Frei geschalten wurde das Angebot um Mitternacht.

In China boomt der Online-Handel seit Jahren. 2020 soll die Branche mehr umsetzen als in den USA, Japan, Großbritannien, Deutschlnad und Frankreich zusammen. 2014 wird schon jede zweite Bestellung übers Handy abgewickelt.