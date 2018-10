Chinas Wachstum fällt auf den niedrigsten Stand seit 2009

Headlines | 18.10.2018

USA stufen China nicht als Währungsmanipulator ein

Trotz des Handelskonflikts stuft das US-Finanzministerium China nicht als Währungsmanipulator ein. Zwar werde die jüngste Abwertung der chinesischen Währung das US-Handelsdefizit wahrscheinlich vergrößern, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten halbjährlichen Währungsbericht des Ministeriums. Die Regierung in Peking habe offenbar aber wenig direkten Einfluss auf den Wert der Währung genommen.