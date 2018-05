Chinas Rote sollen Europa erobern

Vor sieben Wochen ist Lenz Moser aus China nach Österreich zurückgekehrt. „Das ist ein anderer Planet mit einer anderen Denkschule.“ Die Ansprüche beim Weinmachen entsprechen dem Selbstbewusstsein einer Nation, die mittlerweile Deutschland überholt hat und zum größten Waren-Exporteur der Welt aufgestiegen ist. Erfolge auf dem Weltmarkt sind das Ziel. Was sich um gutes Geld nach Europa oder in die USA exportieren lässt, muss auch gut sein. Wer in der Absatzmetropole London bei einer Verkostung reüssiert, hat daheim einen enormen Startvorteil.

„Wir wollen im Ausland Erfolge feiern und dann in China den Absatz steigern“, erläutert Lenz Moser die Strategie. „Glaubwürdigkeit ist in China alles.“ 500.000 Flachen Wein wurden im Château Moser XV. bislang produziert und hauptsächlich exportiert. In Österreich sind die Weine im Fachhandel erhältlich. Vor allem Rotweine in der Preisklasse zwischen 12 Euro und 70 Euro werden gekeltert.

Doch dabei will es Lenz Moser nicht belassen. „Wir stehen für Innovation.“ So wurde im Rotweinland China nun auch ein weißer Cabernet produziert. „Das hat es bisher noch nicht gegeben“, ist Moser mit dem Ergebnis zufrieden.

China gilt als einer der interessantesten Weinmärkte der Welt. Die steigende Zahl der wohlhabenden Chinesen will ihren Wohlstand auch zelebrieren. Ordentliche Gewinnmargen sind im Weinhandel durchaus üblich. Die Weinexporte von Österreich nach China betragen mehr als 400.000 Liter. Importiert aus China werden lediglich einige tausend Liter.