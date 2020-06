China: Die letzte Bastion des Kapitalismus

Weltweit ächzen die Menschen über die Auswirkungen der Krise – und die Stimmung trübt sich immer mehr ein: In einer weltweiten Umfrage der US-Denkfabrik Pew Research Center unter 26.000 Befragten in 21 Ländern gibt nur mehr rund jeder Vierte (27 Prozent) an, mit der Wirtschaftslage in seinem Land zufrieden zu sein. Überraschende Ergebnisse gibt es in China – und auch in Deutschland.

Wie schätzen sie die wirtschaftlichen Bedingungen in ihrem Land ein? In Deutschland haben 73 Prozent der Umfrageteilnehmer diese Frage mit „sehr gut“ oder „gut“ beantwortet – ein erstaunlich gutes Ergebnis angesichts der eher durchschnittlichen Werte in den vergangen Jahren. 2009 etwa war nur jeder Fünfte zufrieden mit der ökonomischen Lage im Nachbarland Österreichs (das in der Umfrage übrigens nicht berücksichtigt wurde). Woanders herrscht jedoch noch größere Zufriedenheit: In China sehen 83 Prozent der Befragten ihr Land auf gesunden Beinen stehen. Weitere Spitzenreiter sind Brasilien (65 Prozent) und die Türkei (57 Prozent).

Anders stellt sich die Lage erwartungsgemäß in den krisengeschüttelten Ländern Südeuropas dar: In Spanien und Italien vertrauen nur mehr sechs Prozent in die Kraft ihrer nationalen Wirtschaft, in Griechenland gar nur zwei. Auch in den USA ist die Stimmung düster: Nur mehr ein Drittel der Befragten sieht Amerika ökonomisch auf einem guten Weg.