Casinos-Großaktionär fordert: "Besserer Schutz gegen illegales Spiel"

Man sagt doch, der Fisch stinkt beim Kopf. Der Vorstand muss der Hebel für die Veränderung sein. Ich habe volles Vertrauen in Bettina Glatz-Kremsner und Martin Skopek. Die Richtung sind Innovationen und Responsable Gaming, also Spielerschutz.

Gibt’s neue Produkte?

Wir sind ein internationaler Player und wollen alles was in anderen Märkten als Best Practice gut funktioniert, nach Österreich bringen. Es gibt aber auch gute Ideen in Österreich, die wir in andere Märkte exportieren können.

Zum Beispiel?

Die Glücksbörse – man kann in den Trafiken sein Konto für Online-Gaming aufladen. Diese Mischung aus Online und Offline im Vertrieb gefällt mir sehr gut. Oder die Sonderziehung der Lotterien, die jetzt erstmals getestet wird. Freitag, der 13., ist für viele Menschen ein besonderes Datum. Wann, wenn nicht an diesem Datum, kann man Gelegenheitsspieler ansprechen. Beim Lotto soll es nicht nur um Jackpots gehen. Sonderziehungen, etwa auch an Silvester, bringen Farbe ins Spiel.

Gibt’s Lotto demnächst in den Supermärkten?

Jedes Unternehmen muss dort sein, wo die Kunden sind. Die Trafiken sind nach wie vor mit Abstand der wichtigste Vertriebskanal für Lotto. Aber man kann noch aktiver verkaufen. Denken Sie an die Rubbellose, diese sind sehr akzeptiert und im Gegensatz zu Automaten kein problematisches Spiel. Niemand kauft 50 Rubbellose auf einmal, man kauft vielleicht zwei Mal in der Woche im Vorbeigehen ein Rubbellos und weiß sofort, ob man gewinnt. In Europa geht der Trend klar zu Rubbellosen, sie wachsen am stärksten. Dazu muss man im Einzelhandel allerdings etwas bewegen.

Was planen Sie bei den Inlandscasinos? Von den 12 Standorten spielen nur Bregenz und Wien Gewinne ein.

Das kann ich nicht bestätigen. Aber generell stehen die Casinos vor drei großen Herausforderungen: Das Rauchverbot beeinflusst das Geschäft negativ. Dann das Corona-Virus. Die Hälfte der Besucher sind Ausländer. Die Casinos werden höchstwahrscheinlich weniger ausländische Gäste haben, auch aus Asien. Und der Trend zum Online-Spiel.